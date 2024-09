Milan, Terzic direbbe si. Ecco un retroscena sulla partita contro il Liverpool

Per il Milan potrebbe essere una settimana fondamentale per il futuro di Paulo Fonseca. Al suo posto potrebbe arrivare Terzic: le ultime

Momento caldissimo in casa rossonera. Dopo la sconfitta contro il Liverpool, per il Milan potrebbe essere una settimana fondamentale per il futuro di Paulo Fonseca. In casa di sconfitta nel derby, il portoghese potrebbe essere esonerato. Al suo posto iniziano a circolare tanti nomi, quello più caldo sembrerebbe essere quello di Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund. Ecco le ultime novità.