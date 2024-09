"Zlatan Ibrahimovic ha contattato Edin Terzic e chi lo circonda. L'ex allenatore del Borussia Dortmund è un ottimo candidato per il posto da allenatore del Milan se Paulo Fonseca dovesse andare via. Il derby di questo fine settimana contro l'Inter è fondamentale per il portoghese e per il futuro dei rossoneri. Terzic gode di buona reputazione all'estero dopo l'ottima stagione in Champions League con il Dortmund ed era in lista anche alla Roma". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Attaccante, clamorosa idea: piace l’ex talento del Real