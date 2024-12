Panchina Milan – Allegri al posto di Fonseca? Occhio ai contatti. E Ibrahimovic…

Milan, Allegri torna di moda? La sua ombra su Fonseca: le ultime

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Fonseca avrebbe ancora la fiducia del Milan, ma non potrebbe più permettersi di sbagliare. Infatti, sullo sfondo ci sarebbe la figura di Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juventus, che ha vinto il penultimo Scudetto della storia rossonera, potrebbe subentrare se da qui a fine 2024 il Milan non riuscisse nel filotto contro Genoa, Verona e Roma in campionato e la sfida di Champions League contro la Stella Rossa. Partite da vincere per centrare il quarto posto e il passaggio agli ottavi di Champions senza passare dai playoff. I sondaggi per Allegri, in caso di risultati negativi, potrebbero prendere sempre più piede. L'altra alternativa potrebbe essere Edin Terzic: l'ex allenatore del Borussia Dortmund sarebbe già stato sponsorizzato da Zlatan Ibrahimovic. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - L'attaccante lo porta Leao? La clamorosa indiscrezione