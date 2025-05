Milan-Bologna, Italiano: “Bel gioco per 70 minuti, poi blackout. Ora testa alla finale”

“Credo che fino al pareggio del Milan si è visto un bel Bologna, peccato per questi 15-20 minuti dove ci è stato questo black out che non ci ha permesso di finire la partita come l’avevamo preparato. I cambi tante volte ci hanno cambiato la partita, oggi è successo all’avversario. Però per 60-70 minuti abbiamo fatto quello che avevamo preparato e abbiamo fatto anche bene. Nel momento in cui hanno cambiato sistema un po’ ci siamo fatti trovare impreparati e abbiamo abbassato il ritmo. Quando concedi campo a questi giocatori ti castigano, non ci succedeva da un po’ di tempo: quel quarto d’ora ci ha trovato un po’ spiazzato. Ma 70 minuti per me sono buoni, analizzeremo gli errori perché mercoledì dovremo cercare di non commetterli”.