Sul cambio di modulo: "Da domani cominciamo a preparare questa partita e vedremo cosa non è andato oggi. Qualche giocatore sarà diverso nella nostra squadra e anche nella loro. Dobbiamo prepararla al meglio per vincerla. Noi vogliamo molto questo trofeo. Gimenez lavora bene, ha qualità. Con Jovic ci parlo ogni giorno, perché ogni tanto non riguarda la qualità e la tecnica. Noi siamo là tutti i giorni, abbiamo fiducia in tutti i giocatori e anche in Gimenez. Ci sono ancora quattro giorni e poi giochiamo al quinto. Gimenez è diverso da Jovic, attacca la profondità, mentre Luka fa più sponde. Abraham ha giocato bene, abbiamo anche Camarda. Gimenez deve ambientarsi un po' in un campionato molto molto difficile. I cambi sono entrati bene, ma è una cosa che è già successa in altre partite".

Sul suo futuro: "Conceicao non è importante qua, la squadra è importante per vincere il titolo mercoledì. Un club storico come il Milan non può essere contento per un nono posto in classifica. Non è il momento per parlare di me, al momento giusto parlerò"