Milan-Bologna, Italiano spiega gli errori commessi: poi l’elogio ai rossoneri

Su cosa dovrà lavorare in questi giorni: "Quelle reazioni dispiaciute e deluse vanno bene, vuol dire che c'è grande amarezza e si preparerà per fare diversamente rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Dobbiamo analizzare quello che oggi non coi ha permesso di fare risultato. Avevamo qualche assente, abbiamo preservato qualcuno, abbiamo cercato di centellinare un po' di energie. L'1-1 viene con una palla in nostro possesso, Cambiaghi non riesce a gestirla e sul break ti trovi scoperto. La lettura che avevamo dato era che al 60' aggiungendo freschezza potevamo portare alla fine questo tipo di partita. Quello che non deve accadere è staccare la spina, come sempre ho detto. Abbiamo fatto vedere grandi cose a San Siro, potevamo fare il secondo gol. Il Milan fa male se gli permetti di mettere in mostra la qualità".