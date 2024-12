Milan, Pellegatti: “Allegri verrebbe domani. La società…”

"Chi viene ad allenare il Milan deve leggere e conoscere la storia del Milan. Il Diavolo deve dominare le partite. Hanno preso Fonseca per dominare, ma già contro la Juventus non si era visto. Non voleva subire gol. Contro l'Atalanta il Milan era partito bene, ma anche con Loftus-Cheek si deve tentare di vincere la partita. Fonseca rimarrà. Ma non lo lasci parlare se non sei d'accordo con i termini che ha usato, parli la società. Il Milan non può perdere tempo contro l'Atalanta. Ci aspettiamo anche un andamento ancora ondivago. E il problema è anche di società e mercato: non c'è un'alternativa a Pulisic. E li Fonseca non c'entra. Servirebbe un'alternativa: faccio un nome a caso, Brahim Diaz. Non vogliamo vedere un Milan snaturato, i rossoneri hanno giocato da provinciale contro la Dea. Non è il Milan, preferisco perdere 4-0, ma giocandola.