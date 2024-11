"È rientrato dall'infortunio ed è rientrato molto bene. Ha segnato gol, è rientrato in una condizione straordinaria. Per noi sarà importante, gioca esterno, aiuta i centrocampisti. E' molto importante per noi, come l'anno scorso, lo penso con ancora più risalto". Parole che tolgono quasi ogni dubbio sul futuro di Brahim Diaz, almeno per quanto riguarda il calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: Milan Primavera deludente contro il Lecce. Ecco le pagelle dei rossoneri