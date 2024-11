Real Madrid-Milan: il retroscena legato ad Ancelotti e Militao

Il noto quotidiano spagnolo Marca ci ha raccontato un curioso retroscena legato al Real Madrid e alla sfida contro il Milan al Bernabeu, vinta 3-1 dai rossoneri di Fonseca in Champions League . Alla vigilia del match, l'ex allenatore rossonero, Carlo Ancelotti , aveva deciso di apportare alcune modifiche alla sua difesa per contrastare la pericolosa fascia sinistra del Milan , cercando di arginare Theo Hernandez e Rafael Leao . Durante le prove, l'allenatore italiano aveva testato una linea difensiva con Militao a destra, Tchouaméni e Rüdiger al centro, con Mendy sulla sinistra e Camavinga nel ruolo di centrocampista.

Tuttavia, dopo la seduta, Ancelotti ha avuto una discussione con Militao, che ha manifestato il suo disaccordo nel giocare terzino destro contro il Milan. Pur non rifiutando di adattarsi al ruolo, il brasiliano ha fatto presente di non sentirsi a suo agio in quella posizione. Di conseguenza, il tecnico ha deciso di tornare alla formazione iniziale, schierando Lucas Vazquez a destra, Militao al centro con Rüdiger, e Tchouaméni in mezzo al campo.