Criscitiello: “Basta USA e getta. Cardinale al Milan non ha compreso…”

Le proprietà americane in Serie A stanno facendo molto discutere. I tifosi della Roma , ad esempio, non sono soddisfatti del lavoro dei Friedkin . Stessa cosa per alcuni tifosi del Milan che si sono spesso posizionati contro le scelte di Gerry Cardinale . Michele Criscitiello , noto giornalista, ha scritto un editoriale per Sportitalia proprio sull'influenza americano sul calcio italiano. Ecco il suo parere.

Milan, Criscitiello contro le proprietà americane: "Fanno disastri". Batosta su Cardinale

"Loro mettono tanti soldi ma di calcio italiano non capiscono nulla. Cardinale al Milan non ha compreso la società che sta gestendo e presto l'Inter rischia di fare la stessa fine se inizierà a non seguire più le direttive di Marotta. I risultati sono chiari. Ci sono anche i casi più assurdi nelle categorie inferiori. Vedete Tacopina che rischia di portare la Spal in D con conti disastrati. I casi sono molteplici ma ora abbiamo la risposta. Siamo stirati e ci servono i loro dollari, ma quando vogliono comandare fanno i disastri. Basta Usa e getta ma, almeno, troviamo un nuovo modello di business per far tornare a vivere il calcio italiano".