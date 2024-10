Roma, Boban attacca i Friedkin: “Trattare così Totti e De Rossi, vergognatevi”

"Per quello che riguarda i grandi nomi, gente che ha fatto la storia della Roma, io non dico che se un giocatore è stato ottimo poi sarà lo stesso anche come dirigente però non lasciare il tempo né a Francesco Totti di crescere, né aiutarlo ad imparare il ruolo e uguale con Daniele De Rossi, a bruciarlo così, come se fosse zero. Ma chi siete, ma vergognatevi!", ha sbottato Boban in diretta televisiva.