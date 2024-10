CALCIOMERCATO MILAN

È trascorso un weekend di Serie A, il Milan non ha giocato per il rinvio della partita contro il Bologna e pensa già al turno infrasettimanale di domani contro il Napoli: nel frattempo, però, i dirigenti rossoneri Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, con il Senior Advisor della proprietà, Zlatan Ibrahimović, buttano un occhio anche al calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, è già operativo in vista della finestra invernale dei trasferimenti.