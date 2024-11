Ieri, al Flagship Store del Milan in via Dante, a Milano, presentazione del photobook - realizzato in collaborazione con Assouline - '125 anni di Milan', che celebra, per l'appunto, il 125esimo compleanno del club, fondato nel dicembre 1899. Lo statunitense Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha firmato la prefazione dell'opera e, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha utilizzato parole d'amore per farlo.