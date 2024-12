Milan, l’ex calciatore: “Allegri tra i migliori al mondo. Gattuso perfetto per …”

Su Massimiliano Allegri: "Era un direttore d’orchestra (i due hanno giocato insieme al Perugia, ndr), sapeva dettare i ritmi in campo. Avevo intuito che potesse diventare allenatore, mi ha stupito però la sua carriera da tecnico. E’ uno dei migliori al mondo secondo me. Ancora adesso? Sì, soprattutto se lo si mette nelle giuste condizioni di far bene. E’ un grande gestore è capace di dare sia il bastone che la carota quando serve. Lo vedo meglio in Italia che all’estero ad ogni modo". LEGGI ANCHE: Serie C – Pagelle Ternana-Milan Futuro 3-0: Zukic ingenuo, Jimenez ci prova >>>