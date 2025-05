San Siro applaude il suo ex capitano: Calabria saluta i tifosi dopo Milan-Bologna

Nonostante non fosse in campo con la maglia del Bologna di Vincenzo Italiano, ha fatto il suo ritorno a casa Davide Calabria.

Il Milan continua a crederci e, con una prova di carattere, batte il Bologna a San Siro con una rimonta che sa di speranza. Dopo un primo tempo sottotono e chiuso in svantaggio per la rete di Orsolini, i rossoneri hanno saputo reagire nella ripresa grazie a una doppietta di un ritrovato Gimenez e al sigillo di un sempre più decisivo Pulisic. Tre punti pesanti come macigni che tengono ancora accesa, seppur flebile, la fiammella della qualificazione europea tramite il campionato.

San Siro non dimentica il suo capitano: l'abbraccio a Calabria dopo Milan-Bologna

Ma la serata di San Siro ha regalato anche un'emozione particolare ai tifosi rossoneri. Nonostante non fosse in campo con la maglia del Bologna di Vincenzo Italiano, ha fatto il suo ritorno a casa Davide Calabria. L'ex capitano del Milan, che ha lasciato Milanello a gennaio dopo una vita trascorsa in rossonero, era presente allo stadio. Al triplice fischio finale, Calabria non ha esitato a salutare i suoi ex compagni di squadra, con cui ha condiviso gioie e battaglie, e si è poi diretto sotto la Curva Sud.