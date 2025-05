Milan-Bologna, Conceicao: “Cerchiamo sempre la perfezione, ma non è possibile”

Milan-Bologna, così Conceição nel post-partita di 'San Siro'

Sulla continuità raggiunta dalla sua squadra: "In tutte le partite ci sono situazioni positive e negative. Noi come allenatori cerchiamo sempre la perfezione, ma non è possibile. L'avversario che avevamo davanti ha fatto bene anche in Champions League e gioca bene, con e senza palla. Noi abbiamo avuto difficoltà a costruire per il loro pressing e per la loro organizzazione difensiva. Nel primo tempo potevamo fare meglio, eravamo troppo bassi con gli esterni. Abbiamo cambiato poi all'intervallo, anche assetto nel finale ed è andata bene".