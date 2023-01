Calciomercato Serie A – Notizie, acquisti e cessioni ufficiali | LIVE News

Oggi alle 20:00 chiuderà la sessione invernale del calciomercato in Serie A. Restate con noi per vivere LIVE le ultime frenetiche ore!

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan in quest'ultimo giorno di calciomercato invernale per spostarsi di qualche chilometro in Serie A.

