Calciomercato Milan – Tentativo per Osorio: ecco l’offerta rossonera

Dario Osorio potrebbe essere il secondo acquisto del Milan nel calciomercato invernale. Tentativo per strapparlo all'Universidad de Chile

Daniele Triolo

A poche ore dalla fine del calciomercato invernale, il Milan prova a chiudere la trattativa per Dario Osorio, attaccante esterno cileno classe 2004 di proprietà dell'Universidad de Chile. Potrebbe essere lui, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il rinforzo 'last minute' dei rossoneri per la fascia destra sulla trequarti.

Calciomercato Milan: si concluderà con Osorio la sessione di gennaio? — Il dialogo con il club di Santiago prosegue ma, finora, per la 'rosea', non ha prodotto risultati. Il Milan, per assicurarsi il talentuoso mancino che, in Prima Squadra, ha già segnato 7 gol in 27 partite e che ha già indossato per 3 volte la maglia della Nazionale, è disposto a spendere tra i 5 e i 6 milioni di euro.

L'Universidad de Chile riflette: cessione ora o nel 2024? — Cifra che, finora, non è stata pareggiata dall'Aston Villa, l'altra squadra interessata al cartellino di Osorio. Per il quotidiano sportivo nazionale, ad ogni modo, per il Diavolo si tratta di un'operazione non semplice. All'Universidad, infatti, sono in corso delle riflessioni sull'opportunità di cedere o meno adesso Osorio.

I cileni, alla fine, potrebbero anche decidere di tenerlo un altro anno, valorizzarlo ulteriormente, e, dunque, cederlo nel 2024 per una cifra ancora più alta.