Calciomercato Milan – Di Marzio: “Clamoroso retroscena su Zaniolo”

Nicolò Zaniolo, obiettivo di calciomercato del Milan, è al centro di un intrigo entusiasmante proprio in quest'ultimo giorno della sessione invernale di trattative. La Roma, come noto, aveva trovato giorni fa un accordo con il Bournemouth, pronto a rilevare Zaniolo a titolo definitivo per 30 milioni di euro, più 4 di bonus, più il 10% dell'eventuale futura rivendita del giocatore.