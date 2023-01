Calciomercato Milan – Il giovane Marshage diretto a Torino

Mancano ormai tre ore alla fine del calciomercato invernale e il Milan potrebbe chiudere qualche operazione in uscita: resta in bilico il futuro di Bakayoko , mentre un giovane rossonero potrebbe partire verso il Torino .

Calciomercato Milan, Marshage verso il Torino

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il Torino avrebbe chiuso con il Milan per il centrocampista classe 2004 Eric Wilgot Marshage. Un'altra possibile uscita per il calciomercato del Milan, che per il momento, ha visto in entrata solamente il portiere Vasquez. Mancano ormai tre ore alla fine del calciomercato.