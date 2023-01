Calciomercato – Ufficiale: il Bayern ha ingaggiato João Cancelo

Il Bayern Monaco ha messo a segno un gran colpo di calciomercato: preso in prestito João Cancelo dal Manchester City. Tutti i dettagli

Gran colpo di calciomercato del Bayern Monaco . Nell'ultimo giorno della sessione invernale di trattative, ha infatti annunciato l'arrivo in Säbener Straße del forte portoghese João Cancelo .

Cancelo, classe 1994 , ex anche di Inter e Juventus in Serie A , approda al Bayern di Julian Nagelsmann con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno dal Manchester City .

Nell'operazione, però, è incluso un diritto di riscatto in favore del Bayern Monaco, come confermato nel comunicato ufficiale del club tedesco dal direttore sportivo Hasan Salihamidžić .

João Cancelo, che indosserà la maglia numero 22, ha detto: "Il Bayern è un grande club, uno dei migliori al mondo. Questa società vive per i titoli, per vincere titoli ogni anno. Anche io ho fame di successo e darò il mio meglio per il Bayern". Zaniolo, si riapre la pista Milan? Le ultime news di mercato >>>