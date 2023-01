Calciomercato – Zaniolo, agente a Milano: si riapre la pista Milan?

Nicolò Zaniolo, attaccante fuori rosa alla Roma, al Milan in questo giorno finale del calciomercato invernale? Difficile, ma non impossibile

Daniele Triolo

Nicolò Zaniolo, attaccante fuori rosa alla Roma, al Milan in questo giorno finale del calciomercato invernale? Difficile, ma non impossibile. Secondo quanto riferito, infatti, dal sito web di 'SportItalia', l'agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, si trova in questo momento a Milano.

Calciomercato: difficile vedere Zaniolo all'estero — Difficile, però, che possa accendersi per Zaniolo qualche pista internazionale (si era parlato, nelle ultime ore, di Leeds United in Premier League e RB Lipsia in Bundesliga). Questo perché, ha spiegato il sito di 'SI', le operazioni con l'estero sono lunghe da completare dal punto di vista burocratico.

Il Milan può ancora sperare nel colpo all'ultimo? — Pertanto, potrebbero non esserci i tempi tecnici affinché Zaniolo vada a giocare in quei campionati. La speranza dell'entourage di Zaniolo, sempre secondo 'SI', sarebbe quella di riaprire la pista Milan. Che è sempre stata quella più gradita al numero 22 giallorosso. Mercato Milan, colpo 'last minute'? Ecco chi piace ai rossoneri >>>