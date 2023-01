Dalla Francia: “Ziyech a Parigi: attende l’accordo Chelsea-PSG”

Dovrebbe, infatti, con tutta probabilità finire al PSG di Christophe Galtier , alla ricerca di un sostituto di Pablo Sarabia , trasferitosi in Premier League al Wolverhampton . Gli ultimi 'rumors' di calciomercato davano per fatto l'accordo per il passaggio di Ziyech dal Chelsea al PSG con la formula del prestito .

Da capire se 'secco', fino al 30 giugno, oppure se nell'accordo verrà inserito un diritto di riscatto in favore del club della Capitale francese. Intanto, come riferito da 'Le Parisien', Ziyech si trova già a Parigi in attesa che Chelsea e PSG trovino l'intesa definitiva per il suo approdo nella squadra Campione di Francia in carica.