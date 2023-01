Calciomercato Milan – Osorio: le parole dell’Universidad de Chile

"Ci sono stati molti interessamenti e molti club stranieri per Dario Osorio, ma la considerazione che noi abbiamo di lui è alta, per il suo valore, per le sue caratteristiche e per il livello che ha mostrato. Non vogliamo che parta per gli obiettivi di quest'anno e noi contiamo su di lui. Lui è contento qui, vuole crescere e migliorare. Quando arriveranno offerte, le valuteremo, ma ora è meglio stia qui ad aiutare il club. Sappiamo che ci sono tante offerte e sappiamo che nel futuro potrebbe averne uno di livello migliore". Rinnovo Leao, ora parla il Milan: il chiarimento social dei rossoneri >>>