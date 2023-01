Di Marzio: “Skriniar, il PSG non rilancia: resterà all’Inter fino a giugno”

Milan Skriniar, già d'accordo con il PSG per la stagione 2023-2024, va verso la permanenza all'Inter fino al 30 giugno. Poi si svincolerà

Daniele Triolo

Milan Skriniar, difensore slovacco dell'Inter, ha raggiunto - per sua stessa ammissione - un accordo con il PSG che sarà valido a partire dal prossimo 1° luglio. Skriniar, infatti, ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con l'Inter e di provare una nuova esperienza nella sua carriera.

Inter, Skriniar tra Milano e Parigi — Si trasferirà a Parigi, dunque, a parametro zero. Inter e PSG, in questi giorni, hanno provato ad imbastire una trattativa per il trasferimento immediato del classe 1995 nella Capitale francese di modo che i nerazzurri, con la cifra incassata, avrebbero potuto acquistare subito il suo sostituto. Individuato in Merih Demiral dell'Atalanta.

I 10 milioni di euro proposti dal PSG per avere ora Skriniar, però, non hanno soddisfatto gli appetiti economici del club di Steven Zhang. L'Inter attendeva un rilancio da parte dei parigini che, però, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, non arriverà.

Non sono previste novità nella giornata odierna — Non sono previste, quindi, novità in tal senso sul fronte Skriniar: il difensore - che non sarà più capitano dell'Inter - resterà in nerazzurro fino a giugno, poi andrà nel suo nuovo club a partire dalla stagione 2023-2024.