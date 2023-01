Calciomercato Milan – Per Bakayoko spunta il Lione

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il Lione starebbe facendo un tentativo per Bakayoko, centrocampista in prestito al Milan

Calciomercato Milan, il Lione ci prova per Bakayoko

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il Lione ci starebbe provando per Bakayoko, centrocampista del Chelsea, in prestio al Milan. Il calciatore non farebbe più parte del progetto rossonero. L'operazione non sarebbe facile viste le poche ore al termine del calciomercato invernale. Vedremo se il Milan riuscirà a trovare una sistemazione per Bakayoko, dopo tutte le squadre che ci avrebbero provato durante gennaio. Rinnovo Leao, ora parla il Milan: il chiarimento social dei rossoneri >>>