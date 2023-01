Calciomercato – Verona, ufficiale l’acquisto di Gaich: il comunicato

L'Hellas Verona ha riportato in Serie A il centravanti argentino Adolfo Gaich, già visto in Italia con la maglia del Benevento. I dettagli

Gaich, già visto in Serie A nella stagione 2020-2021 con la maglia del Benevento, torna, dunque, nel nostro campionato dopo le esperienze maturate in Russia, con il CSKA Mosca e in Spagna con il Huesca.