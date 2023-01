Calciomercato Milan – Rottura con Leao, speranza Zaniolo: le ultime news

Tantissimo spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, martedì 31 gennaio 2023. Ma anche molte notizie uscite fuori in queste ore che riguardano i rossoneri. Non va dimenticato, infatti, come stasera, alle ore 20:00, terminerà la sessione invernale di calciomercato e che, pertanto, arrivano novità a getto continuo. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.