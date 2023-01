Quotidiani sportivi, le prime pagine: “Milan, grana Leao. Sistema Juve”

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 31 gennaio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il caso Rafael Leão nel Milan. Per rinnovare, infatti, il contratto dell'attaccante in scadenza con i rossoneri il 30 giugno 2024, gli agenti hanno chiesto di dimezzare la clausola rescissoria di 150 milioni di euro. No del Diavolo, rottura e scintille con Paolo Maldini. Intanto è andato k.o. Ismaël Bennacer: per lui niente derby domenica prossima. L'Inter, intanto, gioca stasera alle ore 21:00 a 'San Siro' contro l'Atalanta per i quarti di di finale di Coppa Italia e aspetta novità dall'ultimo giorno di calciomercato. Se Milan Škriniar andasse subito al PSG, prenderebbe Merih Demiral proprio dalla squadra orobica come suo sostituto. In alto, sotto la testata, si parla delle motivazioni che hanno portato ai 15 punti di penalizzazione in Serie A per la Juventus: il club le definisce 'illogiche' e ha presentato ricorso. Mentre Nicolò Zaniolo è scappato da Roma, rifugiandosi in famiglia a La Spezia, il Torino ha preso Ivan Ilić dall'Hellas Verona: costo, 16 milioni di euro.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle motivazioni che hanno portato ai 15 punti di penalizzazione della Juventus in campionato. Per i giudici, si è trattato di un 'sistema' con 'illecito grave e ripetuto'. Per la società bianconera, invece, sono 'decisioni infondate': è scattato in automatico il ricorso. Intervista esclusiva con Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli dello Scudetto 1990: per lui, questa squadra di Luciano Spalletti è destinata a vincere tutto. In alto, sotto la testata, si parla della fuga da Roma di Nicolò Zaniolo, minacciato e inseguito ieri dagli ultras giallorossi fino nella sua abitazione. Spazio, poi, al calciomercato: mentre Gennaro Gattuso e il Valencia si separano, va in porto un giro di giocatori. Diego Llorente dal Leeds United alla Roma, con il Sassuolo che cede Hamed Junior Traorè al Bournemouth e lo sostituisce con Nedim Bajrami dell'Empoli. Stasera Inter-Atalanta, quarti di finale di Coppa Italia: i nerazzurri di Simone Inzaghi, in caso di partenza immediata di Milan Škriniar verso il PSG, prenderebbero subito Merih Demiral proprio dalla 'Dea'.

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre - in maniera ironica - parlando delle motivazioni della sentenza di penalizzazione della Juventus. Secondo la società bianconera, il Collegio di Garanzia del CONI può riabilitare la 'Vecchia Signora', restituendole i 15 punti nella classifica di Serie A, poiché la Corte non dà spiegazioni convincenti sulla questione. In alto, sotto la testata, le prime parole di Ivan Ilić come nuovo centrocampista del Torino. Con la cessione di Saša Lukić al Fulham, può esordire già domani pomeriggio in Coppa Italia in casa della Fiorentina per la sfida dei quarti di finale della competizione. In casa Milan non vuole finire il momento no: si è infortunato Ismaël Bennacer, salterà il derby contro l'Inter di domenica prossima. Nicolò Zaniolo, assediato dagli ultras, fugge da Roma mentre, alla Sampdoria, recapitati proiettili in sede per Massimo Ferrero ed Edoardo Garrone.