Il finale di calciomercato del Milan ruota attorno a un imminente ed decisivo appuntamento societario. È infatti in programma a Milanello il secondo summit strategico tra il proprietario rossonero Gerry Cardinale e l'allenatore Rúben Amorim, un vertice fondamentale per sfoltire la maxi-rosa e definire gli ultimi colpi in entrata. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, i piani del club di Via Aldo Rossi spaziano dall'addio di Rafael Leão fino all'assalto per il talento Ethan Nwaneri dell'Arsenal, passando per i nuovi binari esterni che portano a Dodô della Fiorentina e Nuno Tavares della Lazio, senza escludere il clamoroso ritorno di Brahim Díaz dal Real Madrid.

Calciomercato Milan, le uscite: dopo Odogu si cercano acquirenti per Tomori e Fofana

Il primo obiettivo del vertice tra Cardinale e Amorim sarà accelerare le operazioni in uscita per sfoltire un organico extra-large. La prima tessera del mosaico è già andata al suo posto: il giovane difensore centraleha completato le visite mediche in mattinata con il, e si attende solo l'annuncio ufficiale per il suofino al 30 giugno 2027.

La dirigenza è ora al lavoro per trovare una sistemazione definitiva agli altri tre grandi esclusi del progetto tecnico, ovvero Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku. Parallelamente, il patron Cardinale cercherà un confronto diretto con Rafael Leão per caldeggiare una separazione condivisa, con il Milan pronto ad abbassare la valutazione del cartellino a 40-45 milioni di euro nella speranza di un rilancio definitivo da parte del Galatasaray. Sul mercato restano anche i profili di Pervis Estupiñán e del centravanti messicano Santiago Giménez.

La difesa e le corsie esterne: l'idea Tiago Gabriel e i nomi di Dodô e Tavares

Per quanto riguarda le operazioni in entrata, Tuttosport ha delineato la mappa dei possibili rinforzi. Per il reparto arretrato sono in netta risalita le quotazioni didel: per abbassare le pretese economiche dei salentini, i rossoneri valutano l'inserimento di contropartite tecniche gradite comeo il centrocampista

Grandi manovre anche sulle corsie laterali, dove Amorim necessita di interpreti di spinta. Sulla fascia destra il nome caldo è quello del brasiliano Dodô, di proprietà della Fiorentina, mentre per la corsia mancina si monitora con attenzione la situazione di Nuno Tavares, attualmente in forza alla Lazio. Due profili di gamba e qualità pronti a integrarsi nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese.

Trequarti e attacco: l'Arsenal dice no per Nwaneri, rispunta l'idea Brahim Díaz

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I riflettori della dirigenza milanista restano però puntati sulla trequarti. Il Milan ha già presentato una prima offerta ufficiale all'Arsenal per Ethan Nwaneri, strutturata su un prestito con diritto di riscatto fissato a, proposta che i Gunners di Mikel Arteta hanno tuttavia respinto al mittente. La trattativa non è chiusa e i contatti proseguiranno ad oltranza.Nel caso in cui l'affare con i londinesi dovesse farsi troppo complicato, la lista delle alternative di spessore internazionale è già pronta. Piace moltissimo il jolly argentinodella Juventus, così come restano monitorati i profili didell'Eintracht Francoforte,del Colonia edel Midtjylland. La vera e suggestiva sorpresa dell'ultima settimana di mercato potrebbe però essere rappresentata dal tentativo per un clamoroso ritorno a Milano dello spagnolo Brahim Díaz, che potrebbe trovare meno spazio nelle rotazioni stellari del