Giornata campale per il calciomercato del Milan, con i fari della dirigenza di Via Aldo Rossi totalmente accesi sulla strutturazione del nuovo organico da mettere a disposizione del tecnico portoghese Rúben Amorim. La priorità assoluta resta il reparto arretrato, ma le grandi manovre si estendono inevitabilmente anche sulla trequarti tra suggestivi ritorni e colpi di spessore internazionale. Ecco a voi, dunque, le Top News della mattina di oggi, martedì 30 giugno 2026, selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Difesa: fumata grigia per António Silva, decolla la pista Gonçalo Inácio

Il primo grande nodo della mattinata riguarda la ricerca del nuovo difensore centrale titolare. Si registra, infatti,: il Benfica ha alzato il muro e ha fatto sapere di non voler vendere il centrale classe 2003, spingendo piuttosto per un rinnovo contrattuale per gli anni a venire.

Una situazione di stallo che ha costretto il Milan a guardarsi rapidamente intorno. Per rinforzare la difesa del Diavolo, adesso, potrebbe arrivare Gonçalo Inácio dallo Sporting Lisbona. Il difensore mancino classe 2001 è un profilo che Amorim conosce alla perfezione e rappresenta una pista caldissima per le prossime ore.

La short-list dei dirigenti rossoneri, comunque, resta molto folta per non farsi cogliere impreparati. Nella lista dei nomi che piacciono al Milan per la difesa, infatti, figurano anche John Stones (che è stato ufficialmente offerto a parametro zero dopo l'addio al Manchester City), Lisandro Martínez del Manchester United, del gigante ivoriano Ousmane Diomande dello Sporting Lisbona e il giovane portoghese Tiago Gabriel del Lecce.

Obiettivo Difensivo Club di appartenenza Situazione / Status di mercato António Silva Benfica Fumata grigia: il club fa muro e non vuole cederlo Gonçalo Inácio Sporting Lisbona In forte ascesa: nome ideale per la retroguardia John Stones Svincolato (ex City) Proposto ai rossoneri a parametro zero Lisandro Martínez Manchester United Monitorato per una possibile occasione a prezzo di saldo Ousmane Diomande Sporting Lisbona Valutazione importante intorno ai 40 milioni Tiago Gabriel Lecce Profilo di prospettiva con contratto in scadenza nel 2027

Attacco e trequarti: il sogno Trincão e l'intricato affare Liberali

Le novità non si fermano alla linea difensiva. Per l'attacco, il trequartista ideale nel nuovo scacchiere tattico, il, è stato, classe 1999 di proprietà dello Sporting Lisbona. Il costo del cartellino si aggira sui 40 milioni di euro, ma la mediazione del super agente, in ottimi rapporti con il Milan, potrebbe favorire sensibilmente il suo approdo in rossonero in tempi brevi.

Infine, tiene banco la suggestione legata a un clamoroso ritorno a casa. Rúben Amorim si è letteralmente innamorato di Mattia Liberali dopo l'ottima stagione trascorsa in Serie B al Catanzaro ed ha esplicitamente chiesto alla dirigenza dei rossoneri di ricomprarlo subito.

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