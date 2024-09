"Theo Hernandez già guadagna 5 milioni, non può rinnovare a 6. Vuole almeno 8 milioni di euro. Il Milan a quelle cifre non arriva ma, soprattutto, a differenza di Maignan con cui già ci sono stati tre incontri di cui due molto positivi negli ultimi mesi, con Theo Hernandez siamo un po’ in alto mare da questo punto di vista. Il Milan non ha incontrato recentemente l’agente di Theo e non ha ancora formulato un’offerta ufficiale. Il tempo passa e questa cosa non fa star sereno il giocatore, che si aspettava un altro trattamento. Da questo punto di vista è un po’ scontento: si aspettava un rinnovo che addirittura potesse già arrivare dopo l’Europeo. E invece non è neanche arrivata la prima offerta. Siamo in alto mare". LEGGI ANCHE: Milan, Zeroli in rampa di lancio. Le caratteristiche e un problema