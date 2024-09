Milan, Zeroli in rampa di lancio. Le caratteristiche e un problema

Sono passate solamente tre giornate del campionato di Serie A, e il Milan di Fonseca rischia già di essere in emergenza centrocampo. Si perché con Bennacer infortunato in Nazionale (si parla di tre mesi di stop), i rossoneri possono contare in rosa su Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders e Musah. Stop. 4 giocatori per tre posti e tre competizioni, almeno fino a gennaio. Per questo che Fonseca dovrà prendere a piene mani dal Milan Futuro. Il capitano dell'Under 23 rossonera, Kevin Zeroli, si candida per il salta in avanti. Il centrocampista è un classe 2005 che ha fatto tutta la trafila delle giovanili in rossonero: 110 presenze e 18 gol in carriera. Ma può essere davvero il sostituto, almeno temporaneo di Bennacer?