Milan, per Bennacer si teme il lungo stop: alternative Vos, Zeroli e …

Come noto nelle ultime ore è giunta la notizia dell'infortunio di Ismael Bennacer in casa Milan. Il centrocampista rossonero si è fatto male in allenamento con la Nazionale dell'Algeria e inizialmente era previsto solamente che saltasse la sfida con la Liberia. Le ultime indiscrezioni parlano però di grave infortunio al polpaccio, che potrebbe tenere fuori il ragazzo per diverso tempo. A questo punto, in caso di stop prolungato, il Diavolo dovrà valutare con attenzione tutte le alternative.