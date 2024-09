'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come ieri per il Milan sia arrivata una pessima notizia: l'infortunio di Ismaël Bennacer con l'Algeria. Il numero 4 rossonero si è infortunato in allenamento e ora farà ritorno in Italia. Dopo aver svolto gli accertamenti medici del caso, Bennacer è stato esentato dalla gara di qualificazione alla Coppa d'Africa 2025 contro la Liberia.