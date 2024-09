Amarcord, sono 23 anni dal primo gol di Pippo Inzaghi col Milan. La storia

Il 9 settembre 2001, Filippo "Pippo" Inzaghi, segna il primo gol con la maglia del Milan. L'attaccante sigla la sua prima rete con la maglia del Milan in un memorabile 5-2 contro la Fiorentina. Arrivato in estate dalla Juventus per 70 miliardi di lire, Inzaghi è già un attaccante di fama, noto per il suo istinto da goleador. Il Milan lo ha acquistato per affiancarlo ad Andriy Shevchenko, formando una delle coppie d’attacco più temute in Europa.