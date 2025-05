Ravezzani: “Allegri? Ci hanno detto che andrà al Milan. Su Conte dico…”

Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri , tecnico accostato anche al Milan : "Allegri? C'è stata una confidenza di un noto personaggio, ex presidente di Serie A, che ha parlato con Allegri e ha detto che andrà al Milan. Il Milan però ci ha abituato a cose...Rimango dell'opinione che è la miglior soluzione per il Milan".

Ravezzani: "Milan? Allegri è la miglior soluzione. Conte e la Juventus..."

Infine, il giornalista ha concluso con un pensiero su Antonio Conte e i rumors che lo vorrebbero alla Juventus: "L'interesse di Conte e quello del Napoli per me collimano anche il prossimo anno. Gli conviene a Conte allenare questa Juve, che potrebbe non andare in Champions e non potrà avere un grande mercato? Il Napoli non è nato e morto con Conte. La parte forte di questo gruppo è ai vertici da due anni, ha dei valori internazionali. Ha dimostrato di avere capacità nel trovare dei giocatori, credo che con un paio di inserimenti giusti è competitivo, e avanti anni luce a questa Juve, che avrà un budget più limitato del Napoli. Alla fine converrà a tutti rimanere così".