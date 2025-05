Bologna-Milan: la finale si guarda altrove, niente Piazza per i rossoblù

Niente da fare per i tifosi del Bologna che sognavano di riversarsi in Piazza Maggiore per la finale di Coppa Italia contro il Milan

Alessia Scataglini 8 maggio 2025 (modifica il 8 maggio 2025 | 23:02)

Niente da fare per i tifosi del Bologna che sognavano di riversarsi in Piazza Maggiore per vivere collettivamente l'emozione della finale di Coppa Italia contro il Milan. Il sindaco Matteo Lepore ha spento le speranze con un chiaro messaggio sui social, spiegando come gli elevati costi e le stringenti normative di sicurezza per l'installazione di un maxischermo in una location così centrale rendano l'operazione impraticabile. Il riferimento alla tragica notte di Torino nel 2017, con due vittime durante una proiezione pubblica, ha pesato inevitabilmente sulla decisione.

Bologna-Milan: la finale si vive in città, anche senza piazza maggiore — Nonostante la delusione per la mancata "Notte Magica" in Piazza Maggiore, l'entusiasmo in città per la storica finale del 14 maggio resta altissimo. I circa 30mila biglietti per l'Olimpico destinati ai tifosi bolognesi sono andati esauriti in un lampo, lasciando fuori altri 8mila tagliandi gestiti direttamente dalla Lega.