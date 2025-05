Ex Milan, Beckham su Yamal: “È la cosa più vicina a Messi che abbia mai visto”

Il sogno del Barcellona di raggiungere la finale di Champions League si è infranto a San Siro, in una semifinale di ritorno al cardiopalma decisa nei tempi supplementari con il punteggio di 4-3 in favore dell'Inter. Nonostante l'amarezza per l'eliminazione, i blaugrana possono guardare al futuro con ottimismo, forti di un gruppo di giovani talenti che hanno già dimostrato il loro valore in questa stagione.