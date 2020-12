Calciomercato Milan – Thauvin, un nome per l’estate | News

Calciomercato Milan: Thauvin, opzione per luglio 2021

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo francese, resta nel mirino del Milan. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Il Milan sta monitorando con molto interesse la situazione di Thauvin, che andrà in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia, suo attuale club, il prossimo 30 giugno 2021.

Per la ‘rosea‘, però, il nome di Thauvin sarà spendibile, in chiave rossonera, per l’estate, quando sarà svincolato, e non nel calciomercato di gennaio.

Che qualcosa stia bollendo in pentola tra i rossoneri e il numero 26 dell’OM si evince anche dallo sfogo di André Villas-Boas, tecnico della squadra della Costa Azzurra, contro Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero.

Il quale, va detto, è stato ‘reo’ soltanto di aver espresso apprezzamento per Thauvin. CALCIOMERCATO MILAN, ACCELERATA SU BRAHIM DÍAZ: LE ULTIME NEWS >>>