Calciomercato Milan, Longoni svela: “Kabore proposto per la fascia destra”

Calciomercato Milan, Andrea Longoni: "Issa Kabore di nuovo proposto per la fascia destra". Poi un curioso retroscena che non tutti sanno

Come riportato dal giornalista e tifoso rossonero Andrea Longoni sul proprio profilo X, nei giorni scorsi è stato nuovamente proposto al Milan Issa Kabore per il ruolo di terzino destro. Per chi ha buona memoria, non si tratta di un nome nuovo. Già la scorsa estate – proprio in questo periodo – il giocatore era stato offerto al club rossonero dal suo entourage, il Team Raiola.