Jashari, l’alleato inatteso del Milan: l’ultimo gesto che ‘spaventa’ il Bruges

Un sorriso stampato sul volto per il Milan, un volto tirato e nessuna foto per il fotografo del Bruges. È questo il segnale, più chiaro che mai, che arriva dal Belgio: Ardon Jashari vuole il Milan. Il giovane centrocampista svizzero non ha partecipato alle classiche foto di squadra di inizio stagione, un gesto inequivocabile che urla la sua voglia di lasciare il Bruges e vestire la maglia rossonera. L'obiettivo? Arrivare a Milano il prima possibile, magari già per sabato, in tempo per la partenza della squadra per la tournée in Oriente. Un'impresa difficile, certo, ma Jashari sta facendo di tutto per facilitare l'affare.