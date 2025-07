Bianchin svela il centrocampo del Milan: “Modric, una mezzala di gamba e Jashari”

"Per Allegri c'è una mezzala intensa, di gamba, quindi Fofana o Loftus-Cheek, poi Modric e teoricamente Jashari. Ricci resta fuori? Si cambia, ma con una partita a settimana si può giocare anche poco. Per me Ricci può fare 10 anni di Milan per la testa che ha. Modric farà una stagione, forse un'altra".