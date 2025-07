Mercato Milan, doppio colpo in vista? Jashari attende, poi l’assalto a Pubill

Novità importanti sul fronte mercato per il Milan. Secondo Claudio Raimondi, Jashari potrebbe sbloccarsi presto, ma non solo...

Novità importanti sul fronte mercato per il Milan. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi a SportMediaset, la trattativa per portare Ardon Jashari in rossonero potrebbe presto sbloccarsi. Il Club Brugge starebbe infatti per chiudere l'acquisto di Aleksander Stankovic, centrocampista dell'Inter individuato come il sostituto ideale dello svizzero. Se l'affare Stankovic dovesse concretizzarsi, il Club Brugge darebbe il via libera alla partenza di Jashari.