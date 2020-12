Calciomercato Milan – Accelerata su Brahim Díaz: le ultime | News

Calciomercato A.C. Milan: obiettivo, il riscatto di Brahim Díaz

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Brahim Díaz, classe 1999, è giunto al Milan nel corso dell’ultima estate in prestito secco dal Real Madrid. Il fantasista di Málaga, fortemente voluto dal direttore tecnico Paolo Maldini, era stato presentato sin da subito come un potenziale fenomeno. Un elemento in grado di poter fare la differenza se messo nelle giuste condizioni.

D’altronde, nelle sue precedenti esperienze, con Manchester City prima e con le ‘Merengues‘ poi, Brahim Díaz aveva avuto poche opportunità di mettersi in mostra. Cosa che, al contrario, sta succedendo in questa sua prima stagione a Milano. Fin qui, il numero 21 iberico ha totalizzato 12 presenze tra Serie A ed Europa League, messo a segno già 3 gol e fornito un assist in 650′.

Tutti motivi che spingono il Milan a trattenere Brahim Díaz in rossonero nelle prossime sessioni di calciomercato. Lo ha annunciato domenica pomeriggio, prima di Milan-Fiorentina a ‘San Siro‘, il direttore sportivo Frederic Massara. Questi, di fatto, ha ufficializzato come presto partiranno i dialoghi con il Real Madrid, proprietario del cartellino del calciatore, per stabilire le basi di una possibile, futura permanenza del ragazzo a Milano.

Il Real Madrid, come noto, non vorrebbe perdere il controllo del calciatore ed anche Brahim Díaz, un giorno, in futuro, amerebbe poter tornare alla ‘Casa Blanca‘ per giocare, stavolta, da protagonista. Il suo presente ed il suo futuro immediato, però, dovrebbe chiamarsi ancora Milan. La società di Via Aldo Rossi vuole riscattarlo, lui resterebbe volentieri in un ambiente ed in una squadra dove si è integrato e dove si trova benissimo.

Per Brahim Díaz, il Real Madrid chiede 25 milioni di euro. Cifra non troppo elevata per un giocatore dotato di quella classe e di quel talento. Soprattutto nel caso in cui, alla fine, Hakan Çalhanoğlu dovesse lasciare i rossoneri, il Milan accelererebbe ulteriormente, cercando di riscattare Brahim Díaz già nella sessione di calciomercato di gennaio. Resta da capire se, come spesso accaduto per altri calciatori, i ‘Blancos‘ vorranno inserire nell’accordo di cessione del giocatore un diritto di riacquisto del cartellino. CALCIOMERCATO MILAN, PER LA DIFESA MALDINI POTREBBE REGALARE GRANDI SORPRESE >>>