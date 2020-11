Milan-Fiorentina, Massara: “Brahim Díaz? Ne parleremo con il Real Madrid”

Milan-Fiorentina, le dichiarazioni pre-partita di Massara

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima di Milan-Fiorentina, gara della 9^ giornata di Serie A.

Ecco le dichiarazioni di Massara: “Brahim Díaz? Sta facendo molto bene, siamo contenti di quanto ha fatto finora. Siamo convinti che possa dare tanto a questa squadra. Ci siederemo più avanti al tavolo con il Real Madrid per valutare la sua posizione, ma siamo contenti di quanto ha fatto finora. Diego Armando Maradona? Un genio assoluto. Ho visto anche io Maradona, da piccolino andavo allo stadio per vederlo giocare a Torino. Una perdita per il calcio immensa: vicini alla famiglia ed ai suoi cari”.

