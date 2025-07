L’Italia a San Siro per il pass Mondiale: sfida decisiva con la Norvegia

Il percorso dell'Italia nel girone è stato finora in salita. Dopo la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia a Oslo e la successiva vittoria per 2-0 sulla Moldova a Reggio Emilia lo scorso giugno, gli Azzurri si trovano attualmente al terzo posto in classifica. Con tre punti di ritardo da Israele (che ha giocato una partita in più) e ben nove dalla Norvegia (con due gare in più), la sfida di San Siro è un vero e proprio dentro o fuori per il primato nel girone.