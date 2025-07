Vieri: “Milan, via Reijnders e Theo. Tempo a Tare per capire cosa farà”

Vieri sul Milan che ha fatto ancora troppo poco sul mercato: «Tijjani Reijnders è un centrocampista straordinario, Theo Hernández uno dei primi tre al mondo nel suo ruolo: hanno 45 giorni per sostituirli e dimostrare che non sarà un Milan più debole. Come è invece oggi, anche se ha preso Luka Modrić. È stata una partenza un po’ più lenta: work in progress. Troppo presto per giudicarlo, dunque lo metto in stand by: è giusto dare tempo a Igli Tare, capire cosa riuscirà a fare».