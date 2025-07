Mathew Olorunleke, ex calciatore e ora allenatore, ha fatto il punto sul mercato del Milan: le sue parole su Tolu Arokodare

Mathew Olorunleke, ex calciatore e ora allenatore, ha fatto il punto sul mercato del Milan ai microfoni di Radio Sportiva, svelando un interesse rossonero per due attaccanti nigeriani che militano in Belgio e Germania.