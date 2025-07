Calciomercato, Pellegatti: 'Wolverhampton forte su Pubill. Ora il Milan ...'

Come riportato questa mattina, 17 luglio, su YouTube dal noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, il Wolverhampton continua a spingere per il terzino destro spagnolo Marc Pubill, attualmente in forza all'Almeria. Il Milan, nonostante nei giorni scorsi avesse raggiunto un’intesa con Fali Ramadani, agente del giocatore, rischia ora di veder sfumare l’operazione.